Yardım konvoyu yola çıktı

Sinop İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Sinop Ekmeğini ve Suyunu Paylaşıyor" Suriye için yardım kampanyası düzenlendi. İçerisinde başta un olmak üzere kuru gıdaların bulunduğu yardım kampanyası ile toplanan gıda ürünleri yapılan tören ile yola çıktı. Yoğun katılımın gözlendiği törende konuşma yapan Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı açıklamada, "Sinop Türkiye’nin en kuzeyinde ve en mutlu ili, Sinop Anadolu’nun ilk şehidi olan Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri’ni bağrında barındıran bir il. 804 yıldan beri Müslüman Türklerin yönettiği yani 1214 yılında Selçukluların fethettiği bir il. Buradaki hayırsever insanlar Müftülüğümüzün öncülüğünde üç tır ve bir kamyondan oluşan un ve kuru gıdayı Suriye’de zor durumda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenli bölge olarak ilan ettiği bölgelerde yaşayan insanlara gönderiyor. Ben böyle bir organizasyonu tertip ettikleri ve başardıkları için İl Müftülüğümüzün tüm çalışanlarına ve bu kampanyaya destek veren tüm Sinoplulara teşekkür ediyorum. Gerçekten atalarına, inançlarına ve geçmişlerine layık bir hizmet yaptıklarını burada görüyoruz" dedi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ise Sinoplular olarak gurur yaşadıklarını dile getirdiği konuşmasında, "Bugün Sinoplular olarak bir gururu yaşıyoruz. Türkiye’nin en kuzeyinden güneyine bize sığınan mazlumlara mültecilere bu milletin selamları ve dualarıyla yardımları göndereceğiz inşallah. Sinop merkez ve 8 ilçeden toplanan 93 bin TL nakit yardım karşılığında her bir tır 25 ton olmak üzere 75 ton un gönderiyoruz. Dördüncü kamyon ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait. O da Sinoplulardan gelen, ayni yardım yani kendilerinin alıp bize teslim ettiği makarna kuru gıda gibi yardımımız. Toplam hepsini nakte çevirdiğimiz zaman 110 bin TL tutarında un ve gıda yardımını Öncüpınar Sınır Kapısı’na kadar götüreceğiz. Orada Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriye koordinatörüne omdan sonra tırlarımız unlar indirilecek başka tırlara konulacak" diye konuştu.

Yapılan törene Sinop Valisi Hasan İpek, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.