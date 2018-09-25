Yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Sinop'un Demirci köyünde dün kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5 yavru köpek ile annesi buraya bırakıldı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda harekete geçerek bölgeye giden haberciler, köpeklere ilk yardımı yaptı.

Dünden beri yaşama mücadelesi veren 5 adet yavru köpeğe ve annesine Sinop Belediyesi sahip çıktı. Yaşam mücadelesi veren köpeklerin Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldüğünü dile getiren Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Hayvanlar barınağımızda emin ellere teslim edilmiş oldu" dedi.