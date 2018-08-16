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16 Ağustos 2018 14:09

Yaz Kur’an kursları sona erdi

Sinop İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz Kur’an kurslarının 2018 yılı kapanış programı düzenlendi.

Yaz Kur’an kursları sona erdi

16 Ağustos 2018 14:09


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Bu coşkulu, heyecanlı, güzel vakitleri bizlere bahşeden yüce Rabb’imize hamdüsenalar olsun. Bu hizmetlerin yürütülmesinde bize destek veren devlet büyüklerimize, idarecilerimize, vatandaşlarımıza, halkımıza ve bu konuda derdi olan gönlünde aşkı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.


Sinop Kültür ve Turizm Merkezinde gerçekleşen programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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