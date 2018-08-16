Yaz Kur’an kursları sona erdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Bu coşkulu, heyecanlı, güzel vakitleri bizlere bahşeden yüce Rabb’imize hamdüsenalar olsun. Bu hizmetlerin yürütülmesinde bize destek veren devlet büyüklerimize, idarecilerimize, vatandaşlarımıza, halkımıza ve bu konuda derdi olan gönlünde aşkı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Merkezinde gerçekleşen programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.