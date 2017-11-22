Yeni Sinop Sağlık Müdürü göreve başladı

Mehmet Erşan, görevine başladı.

Sağlık Müdürü Erşan yaptığı açıklamada, Sinop’a sağlık alanında son yıllarda olumlu yönlerde birçok yatırımların yapıldığını söyledi. Bu durumun sağlık hizmetlerinin olumlu yürütülmesi noktasında faydalı olacağını vurgulayan Erşan, “Sinop’la ilgili geçmişte arkadaşlarımız çok güzel işler yapmışlar. Tesis bazında birçok hastane yenilendi. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hekim noktasında tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da bazı branşlarda bir açık var. Elbette bunu da bakanlığımızın desteği ile inşallah aşacağız” dedi.