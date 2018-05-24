Yeni Sinop Valisi Şakalar görevine başladı

Vali Köksal Şakalar için Sinop Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine Sinop Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Mehmet Tanışır, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve valilik personeli katıldı.

Karşılamanın ardından makamında açıklama yapan Sinop Valisi Köksal Şakalar, “14 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla Sinop ilimize atamamız yapıldı. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Bakanlar Kurulumuzun değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Sinop daha önceden bildiğimiz gördüğümüz ilimiz. Denizi, ormanları, şelaleleri, tarihi ve tabiat güzellikleri ile huzurlu sakin bir ilimiz. Bundan sonra bizler de Sinop’a elimizden geldiği kadar hep beraber ağabeylerimizden, büyüklerimizden devir aldığımız bayrağı ileri getirmek için çalışacağız. Tabii benim daha önceki görev yerlerimden birisi de Bilecik. Şeyh Edebali ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ demiş. Biz de insan odaklı bir yönetimle insanların dertleri ile, insanların ihtiyaçları ile özellikle dezavantajları grupları önceleyerek yoksullar yetimler ve ya engelliler önceliğimiz olmak üzere güler yüzlü hizmet etmeye şeffaf yönetim kurmaya çalışacağız. Bu çalışmada bütün meslektaşlarımızın, milletvekillerimizin, yerel yönetim başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve tüm kamu kuruluşların desteği ile gayreti ile yapmaya çalışacağız. Bundan sonra da Sinop’ta huzurlu mutlu bir kent olan Sinop’ta hep beraber daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu vesile ile tüm Sinoplu hemşehrilerimizin Ramazan’ını tebliğ ederken saygı ve selamlarımı söylüyorum” dedi.

Eski Sinop Valisi Hasan İpek ise Merkez Valiliğine görevlendirilmişti.