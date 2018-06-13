Zakkum, Sinop’ta konser verdi

Ünlü rock grubu Zakkum, Sinop’ta İskele Meydanı’nda Ramazan ayı etkinliklerinde sahneye çıktı. Konser sırasında Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol, cep telefonundan sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Sinop Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, rock grubu Zakkum konser verdi.

Ünlü Rock grubu Zakkum, söyledikleri şarkılar ile Sinopluları mest etti. Özellikle gençlerin en sevdiği müzik grubu arasında yer alan Zakkum, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde zaman zaman vatandaşlar yola taştı. Konser sonunda Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Balfidan tarafından Zakkum grubuna Sinop’a özgü kotra hediye edildi.