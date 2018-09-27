Şırnak'ın İdil ilçesinden ailesi tarafından diş tedavisi için Cizre ilçesine hastaneye getirilen 15 yaşındaki zihinsel engelli genç kayboldu.

İdil ilçesi Yeni Mahallede ikamet eden ve ailesi tarafından diş tedavisi için Cizre Ağız ve Diş Merkezine getirilen 15 yaşındaki zihinsel engelli Vedat Mete, ailesinin gözü önünde kayboldu. Ailesi ile birlikte hastane koridorundayken birden kayıplara karışan genci bulmak için hastane ve hastane çevresinde arama yapan aile tüm aramalara rağmen Vedat Mete'yi bulamadı. Çocuklarını bulamayan aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis kayıp genci bulmak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Zihinsel engelli çocuğunu diş tedavisi için Cizre Ağız ve Diş Sağlığı merkezine getirdiklerini ifade eden baba Mehmet Zeki Mete, çocuğunun tedavisini yaptıktan sonra diğer bir hastayı doktora muayene ettirmek istediği sırada koridorda Vedat Mete'nin bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Baba Mete, "Doktorun odasından dışarıya çıktığımızda çocuğumu bıraktığım yerde göremedim. Çocuğumu bulmak için hastaneyi ve hastane etrafını karış karış aradık ama çabalarımız sonuç vermedi. Belediye zabıta müdürlüğü ve polis karakoluna kayıp başvurusu yaptık. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan ricamız çocuğu görmeleri halinde bize ulaşmalarıdır. Çünkü çocuğum zihinsel engelli nereye nasıl gittiğinin farkında değil. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Onun için hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden çocuğumun bulunması için yardım bekliyorum" dedi.