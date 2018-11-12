2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'den şehit ailelerine ziyaret

Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde 25 Eylül'de teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.

Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, helikopterle Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine geldi. Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun ve diğer yetkililerin karşıladığı Orgeneral Temel, belde kırsalında 25 Eylül'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın ailelerini ziyaret etti. Ailelere başsağlığı dileyen Orgeneral Temel, daha sonra Çalışkan Belediyesini ziyaret etti. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, belediyeyi ziyaretinin ardından beldeden ayrıldı.