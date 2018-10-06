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3 bin kişiye aşure dağıtıldı, Mehmetçik unutulmadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 bin kişiye aşure dağıtan kaymakamlık, üs bölgeleri ve operasyondaki Mehmetçikleri de unutmadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 bin kişiye aşure dağıtan kaymakamlık, üs bölgeleri ve operasyondaki Mehmetçikleri de unutmadı.


Beytüşşebap Kaymakamlığınca, aşure etkinliği düzenlendi. İlçe merkezinde bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Etkinlik, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı


Etkinlikte konuşan Kaymakam Pendik, "Kıymetli Beytüşşebaplı kardeşlerim, geleceğimizin mimarları olan sevgili gençler ve öğrenciler aşure programımıza hoş geldiniz. Önceki gün Batman'da hain teröristlerin kurdukları tuzakla şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan kardeşimize de, Beytüşşebap halkı adına, acil şifalar diliyorum. Ben Türk anne ve babadan doğdum, sizler Kürt anne ve babadan dünyaya geldiniz. Bunu takdir eden bizler değiliz, yüce Yaradan'dır. Bundan dolayı kimse kimseye üstünlük taslayamaz" dedi.


Konuşmanın ardından dev kazanda hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtılırken, ilçe kırsalında görev yapan Mehmetçikler de unutulmadı. Kato Dağı ve Marinus üs bölgesi ile Faraşin Yaylasında görevde olan güvenlik güçlerine de aşure dağıtıldı.

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