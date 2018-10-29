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39 genç çiftçiye bin 404 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 39 genç çiftçiye bin 404 küçükbaş hayvan dağıtıldıTarım ve Orman bakanlığının geçen yıl uygulamaya koyduğu "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Silopi ilçesinde yaşayan 39 genç çiftçiye bin 404 koyun ve keçi hibe edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 39 genç çiftçiye bin 404 küçükbaş hayvan dağıtıldı


Tarım ve Orman bakanlığının geçen yıl uygulamaya koyduğu "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Silopi ilçesinde yaşayan 39 genç çiftçiye bin 404 koyun ve keçi hibe edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, projenin asıl amacının köylere dönüş olduğunu ve bunun en büyük etkisinin de hayvancılık olduğunu belirtti. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından bu proje kapsamında kişi başı 34 koyun ve 2 keçi verildiğini, amacın tamamen hayvancılık teşviki olduğunu belirten Osmanoğlu, "Projeden sekizi kadın olmak üzere 39 çiftçimiz yararlanmaktadır. Bölgede hayvancılıkla erkeklerden çok kadınlar uğraşıyor. Bu proje ile kadınlar biraz daha ön plana çıkmaktadır. Verdiğimiz hayvanlar 3 yıl boyunca çiftçimize zimmetli olarak kalacaktır. Bunları satamayacaklar, kestiremeyecekler. Bu hayvanların 21 gün karantina süresi vardır. 21 günün sonun da elisa, IBR, brucellası bakıldıktan sonra Türk menşeyi ile küpe takıyoruz. Bunun ardında sigortalatarak Türk Hayvan Bilgi Sistemine kaydediyoruz" dedi.

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