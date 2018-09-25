40 bin TL'lik kolye çaldı, serbest bırakıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğüne giden kadının boynundaki 40 bin TL'lik kolyeyi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Cizre ilçesi Alibey Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (24) adlı şahıs, Silopi'den bir yakınının düğünü için Cizre'ye gelen Azize Ö.'ye, düğün yerini sormak bahanesiyle yaklaştı. Genç kadının boynundaki 40 bin TL'lik kolyeyi gören B.K., kolyeyi çalarak kayıplara karıştı. Kadının çağlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, kadını sakinleştirdikten sonra durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.K.'nın kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın kimliğini ve adresini belirledikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda B.K. çaldığı kolye ile yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kolye ise sahibi Azize Ö.'ye teslim edildi.