5 milyonluk proje için imzalar atıldı

Yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak her 2 projenin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

DİKA merkez binasında düzenlenen imza törenine DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ile İdil Belediye Başkanı Ersin Tepeli katıldı. Proje ile ilgili açıklamada bulunan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak merkeze 2 tane önemli proje verdiklerini belirterek, “Şırnak merkezde inşallah bir meydan tanımlaması yapacağız. Özellikle o meydanın yeri de çok özel pozitif bir yer. Bakanların misafir edilebileceği halkın orada rahat gidip geleceği çok amaçlı bir alan kenti kent yapan meydanlarıdır. İnşallah bu proje Şırnak’a katkı sağlayacak. Yine benzer bir çalışma bir dikey bahçemiz var. Başkanımızın çok güzel bir projesini destekleyeceğiz. Dikey Bahçe Mardin’de de benzer bir projesi var ama bu çok anlamlı farklı bir yerde. Kente girdiğinizde ilk sizi karşılayacak güzellik orası. Bunlar bir bütünlük arz ediyor. Bir proje diğer bir projeyi beraberinde getiriyor. Bu iki projenin totali 5 milyonu geçiyor. İnşallah hayırlısıyla en yakın zamanda oraya açılışa gideriz” dedi.

Şırnak’ın 2 yıl önce yaşanan çukur ve barikat olaylarında en çok etkilenen il olduğunu belirten Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, bir an önce bu olumsuz tabloyu bertaraf edebilmek için başta Cumhurbaşkanı ve hükümetin destekleriyle çok hızlı ve dönüşüm hamlesinin Şırnak’ta hayata geçirildiğini söyledi. Bedirhanoğlu, "Şırnak şu an tamamen yeniden diriliyor. Yüzde 60-65’e yakını yıkılan bir kent vardı ama şu an da çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Bir yandan şehrin altyapısı içme suyu, kanalizasyon ve yeni doğal gaz hattı çekimiyle beraber alt yapıyı yeniden dizayn ederken, diğer taraftan vatandaşlarımızın yıkılan evlerini hızlı bir şekilde tamamlanarak verilmesi için yoğun bir çalışma atmosferi içerisinde devam ediyoruz. Tabi bu yatırımlar yapılırken Dicle Kalkınma Ajansımızın da gerçekten Şırnak merkezde ve ilçelerde çok önemli katkıları oldu. Özellikle bu konuda Yılmaz beye çok teşekkür ediyorum. Bir Şırnaklı gibi sürekli Şırnak’a gelip oradaki projelere katkı sunma anlamında bize çok ciddi destekler verdi. Şırnak’a gösterdiği pozitif ayrımcılıkla 2 yeni ve güzel projeyi hem DİKA için hem Şırnak belediyesi için prestij olacak her iki projeyi de inşallah bugün sözleşmeyi imzalayıp hayata geçireceğiz. DİKA ile beraber parkın içerisinde bir meydan oluşturuyoruz inşallah. Bunları da inşallah çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirip Şırnaklı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi ve ardından Şırnak ile İdil’de hayata geçirilecek projelerin tanıtımı, sinevizyon eşliğinde yapıldı.