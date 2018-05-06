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06 Mayıs 2018 16:48

5 yaşındaki Ahmet Kuran’a geçmenin sevincini yaşadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak imzaladığı protokol çerçevesinde Huzur Bahçe 4/6 yaş ana sınıfında eğitim gören 5 yaşındaki Ahmet Nezir Çetinkaya’nın kısa süre de Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçmesinden dolayı ders öğretmeni tarafından tören yapıldı.

5 yaşındaki Ahmet Kuran’a geçmenin sevincini yaşadı

06 Mayıs 2018 16:48


Silopi İlçe Müftülüğüne bağlı Yenişehir Camisi hizmet binasında düzenlenen törene İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, Diyanet İşleri Emekli Müşaviri Abdullah Kaplan, öğrenci velileri katıldı. Huzur Bahçe 4-6 Yaş Kuran Kursu’nda eğitim gören öğrenciler ilk olarak öğrendikleri çeşitli dualar yaparak ilahiler okudu. Öğrendikleri dini bilgileri burada tekrar eden öğrencileri dinleyen İlçe Müftüsü Elçi mutlu olduğunu belirtti. Bu tür eğitimlerin temelden öğrencilere verilmesinin gerekli olduğunu belirten İlçe Müftüsü Elçi, ders öğretmenli Meryem Aşık’a teşekkür etti.


Daha sonra küçük yaşta Kur’an okumayı öğrenen 5 yaşındaki Ahmet Nezir Çetinkaya için yapılan pasta kesildi ve misafirlere ikram edildi. İlçe Müftüsü Elçi, Ahmet Nezir Çetinkaya’ya başarı belgesi verdi.


Oğlunu için düzenlenen etkinliğe katılan baba Cuma Çetinkaya yaptığı açıklama da mutluluğu dile getirdi. 7 ay da oğlunun Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendiğini belirten baba Çetinkaya, “Mutluyuz, sevinçli ve gururluyuz. Umarız diğer talebeler de kısa süre de kuranı kerime geçer” dedi.




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