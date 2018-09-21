5'te 4'üne girilemiyordu, ışıl ışıl bir görünüme kavuştu

Terör örgütü PKK'nın hendek, barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden 2 yıl önce 5'te 4'üne girilemeyen Şırnak'ın Cizre ilçesi, güvenlik güçlerince terörün temizlenip, kayyum atanan belediye tarafından da hizmet atağı başlatılmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Dicle Nehri kenarına park yapılan ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilen ilçenin drone ile çekilen gece görüntüleri hayranlık uyandırdı.

Terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce hendekler kazıp, barikatlar kurduğu ve patlayıcılar tuzakladığı Cizre'de terör, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu temizlendi. İlçede terörün temizlenmesiyle birlikte, Kaymakam Faik Arıcan'ın kayyum olarak görevlendirildiği belediye, hizmet atağına başladı. Önce bozulan altyapıyı yeniden inşa eden belediye, daha sonra ise ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için kolları sıvadı. Dicle Nehri'nin iki kenarına vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri parklar yapan belediye, aydınlatma çalışmalarıyla da ilçeyi ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. İlçenin gece çekilen drone görüntüleri hayranlık uyandırdı.

“Dicle Nehri bizim için çok önemli”

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, devletin, hükümetin ve belediyenin hizmetlerini vatandaşlara sunmaya devam ettiklerini belirtti. 2 yıl öce 5'te 4'üne girilemeyen ilçede, şu anda vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde günlük yaşamlarını devam ettirdiğine dikkat çeken Arıcan, “Onlara öncelikle altyapı, kanalizasyon ve yol hizmetlerini getirdik ama bunun yanında da üstyapı hizmetlerine devam ettik. Dicle Nehri bizim için çok önemli. Her iki yakasında yaptığımız parklarımız var. Vatandaşlarımız bu parklarda huzurlu bir şekilde aileleriyle vakitlerini geçirebiliyorlar. Şu anda da gördüğünüz gibi burada belediyemizce aydınlatma projesi gerçekleştirildi ve nehrimiz ışıl ışıl Cizre'yi aydınlatıyor” dedi.

“Vatandaşlar Dicle'yi yaya geçecek”

Cizre Nehri üzerinde 11 gözlü İsmail Ebuliz El Cezeri taş köprüsünü de yapmaya başladıklarını anlatan Arıcan, “Bu köprü ile amacımız her iki yakanın yaya trafiğine açılmasıdır. Vatandaşlarımız 348 metrelik bu taş köprüde bir taraftan diğer tarafa yaya olarak geçebilecekler. Bizim amacımız belediyemizin kaynaklarını Cizre'ye, Cizrelilere kullanmaktır. Onların hizmetlerine sunmaktır. İlçemizde altyapı hizmetlerini tamamladıktan sonra estetik olarak daha güzel ve aydın gözükmesi ve iki yıl öncenin izlerinin tamamen kaldırılması için güzel aydınlatma projelerini gerçekleştirdik. İlçemiz artık huzur ve güven ortamı içerisinde. Vatandaşlarımız bize inansınlar ve güvensinler, desteklerini esirgemesinler. Ülkemizin tüm vatandaşlarını bu kadim ve güzel ilçeyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.