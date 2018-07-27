81 ilin meşhur gıdaları Silopi’de görücüye çıktı

Silopi ilçesinde yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. 81 ilden lezzetlerin yer aldığı pazara Silopililer yoğun ilgi gösterdi. Sanat Sokağı’nda kurulan stantlarda, çeşitli illerden getirilen lezzetler, kuru gıdalar ve içecekler sergilendi. Ürünlere Silopililer büyük ilgi gösterdi. 10 gün açık kalacak pazara gelen vatandaşlar, yöresel tatları keşfetmek için stantlara akın etti. Silopililer ilçeye huzur geldiğini ve rahatlıkla etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Pazarı gezen Silopi Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Özdemir, "İlçemizde geçmişte yaşanılan kötü izlerin geride kalmasına vesile olacak böyle güzel etkinliklerin olması hepimizi sevindiriyor. Bugün burada çeşitli şehirlerin değişik yerlerinden getirilen tatlar sergileniyor. Bu tatları bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin ilçemizde olmasını canı gönülden diliyoruz. Bu memleketin artık kötü olaylarla anılmasını istemiyoruz" dedi.

Ankara’dan gelerek pazarda stant açan Narin Çiftçi ise amaçlarının 81 ilin tanıtımını yapmak olduğunu söyledi. Çiftçi, "Amacımız, il il gezip kendi yöremizin tanıtımını yapmak, insanlara tamamen doğal, organik ürünlerin hem tanıtımını hem satışını yapmak" diye konuştu.