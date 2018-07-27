Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 15:51

81 ilin meşhur gıdaları Silopi’de görücüye çıktı

81 ilin meşhur lezzetleri Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlik ile sergilendi.

81 ilin meşhur gıdaları Silopi’de görücüye çıktı

27 Temmuz 2018 15:51


Silopi ilçesinde yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. 81 ilden lezzetlerin yer aldığı pazara Silopililer yoğun ilgi gösterdi. Sanat Sokağı’nda kurulan stantlarda, çeşitli illerden getirilen lezzetler, kuru gıdalar ve içecekler sergilendi. Ürünlere Silopililer büyük ilgi gösterdi. 10 gün açık kalacak pazara gelen vatandaşlar, yöresel tatları keşfetmek için stantlara akın etti. Silopililer ilçeye huzur geldiğini ve rahatlıkla etkinliklere katıldıklarını söyledi.


Pazarı gezen Silopi Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Özdemir, "İlçemizde geçmişte yaşanılan kötü izlerin geride kalmasına vesile olacak böyle güzel etkinliklerin olması hepimizi sevindiriyor. Bugün burada çeşitli şehirlerin değişik yerlerinden getirilen tatlar sergileniyor. Bu tatları bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin ilçemizde olmasını canı gönülden diliyoruz. Bu memleketin artık kötü olaylarla anılmasını istemiyoruz" dedi.


Ankara’dan gelerek pazarda stant açan Narin Çiftçi ise amaçlarının 81 ilin tanıtımını yapmak olduğunu söyledi. Çiftçi, "Amacımız, il il gezip kendi yöremizin tanıtımını yapmak, insanlara tamamen doğal, organik ürünlerin hem tanıtımını hem satışını yapmak" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç