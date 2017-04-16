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16 Nisan 2017 15:08

96’lık vatandaş oyunu ambulansta kullandı

Şırnak’ta 96 yaşındaki Abdurrahman İnal hastalığından dolayı ambulans içinde pusulaya mühür bastı, ardından oğlu tarafından bahçeye getirilen sandığa zarfını atıldı.

96’lık vatandaş oyunu ambulansta kullandı

16 Nisan 2017 15:08


Şırnak merkez Geçitboyu köyünde ikamet eden ancak kronik akciğer ve kalp hastalıklarından dolayı merkezde bulunan oğlunun evinde kalan 96 yaşındaki Abdurrahman İnal, oyunu kullanmak için evde bakım hizmetleri ekiplerinden yardım istedi. Ekip, oğlunun 4’üncü kattaki evinde bulunan İnal’ı sedye ile ambulansa taşıdıktan sonra 8 kilometre uzaklıktaki Geçitboyu köyüne götürdü. 75. Yıl Geçitboyu İlköğretim Okulunda 1117 nolu sandık başkanı ile görüşüldükten sonra, sandık ve oy pusulası okul bahçesine getirildi. Ambulanstan indirilmeyen İnal’a oğlu Yusuf İnal yardımcı oldu. 96 yaşındaki İnal, ambulansın içinde oyunu mühürledikten sonra, zarfı oğlu tarafından okul bahçeye getirilen oy sandığına atıldı.




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