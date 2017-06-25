Adanur, Cizre halkı ile bayramlaştı

Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, bayram namazında ilçe halkı ile tarihi Ulucami’de bir araya geldi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte, ilçenin çeşitli noktalarda görevini ifa eden emniyet mensuplarını ziyaret eden Adanur, ardından Öğretmenevinde düzenlenen Ramazan Bayramı programına katıldı. Programa, Kaymakam Adanur’ un yanı sıra Garnizon Komutanı Mehmet Çalkayış, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaya, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları ve mahalle-köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Adanur, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşları kapıda karşılayarak tek tek bayramlaştı ve daha sonra masaları dolaşarak programa katılan vatandaşlar ile sohbet etti. Yapılan sıcak sohbetler verilen ikramlar ile pekiştirildi. Daha sonra Cizre Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hasta vatandaşlara şifa dileklerini iletip, bayramlarını kutlayan Adanur, hastane de yeni doğan çocuk bakım ünitesinde bulunan ailelere hediyeler verdi .