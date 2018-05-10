Ahıra giren kurt ve köpekler, küçükbaş hayvanları telef etti

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Tatar Mahallesi’nde Abdulkerim Çokdoğan’a ait keçi ve koyun ahırına dün gece kurt ve köpekler saldırdı. Olayda, 28 küçükbaş hayvan telef oldu, 17 hayvan ise yaralandı. Veteriner Hekim Ümit Sarı, kendilerine sabah saatlerinde ihbar ulaştığını belirterek, “Geldiğimizde 27 hayvanın öldüğünü, 17’sinin yaralı olduğunu gördük. Fotoğraflarını çektik, tutanakları tuttuk. Yaralı olan hayvanlara ve diğer hayvanlara kuduz aşılarını yaptık. Çiftçilerimizi kuduzla ilgili bilgilendik. 10 gün içerisinde ölen hayvanları olursa bize bildirmelerini istedik. Bu şekilde hayvanların korumalarını almış olduk. Hayvanların vahşi ve yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu öldüğünün kesin tanısını koyduk. Çünkü boğazlarında ve muhtelif yerlerini bacaklarını ısırık izleri, diş izleri var. Buradan baktığımızda kurt saldırısına benziyor. Ama sabah çiftçilerimizin geldiği yerde ahırlarında köpek sürülerini de gördüklerini söylediler” dedi.

Hayvancı Abdulkerim Çokdoğan ise saldırıdan önce 100’e yakın hayvanının olduğunu anlatarak, “Sabah hayvanları meraya çıkartmak için gittim. Kuzular ayrı, koyun ve keçiler ayrıydı. Çok mağdurum, yetkililerden destek bekliyorum. Benim tek geçim kaynağım zaten koyun ve keçilerdi. Onlar da gidince ne yapacağımı bilmiyorum. Kaybolan ve yaralı olan hayvanlar da var” diye konuştu.