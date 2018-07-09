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09 Temmuz 2018 21:32

Ailesi ve istihbarat devreye girdi, PKK’lı terörist teslim oldu

Suriye’de 6 yıl terör örgütü PYD içinde faaliyet gösteren terörist, ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlilerinin ikna çabaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesi ve istihbarat devreye girdi, PKK’lı terörist teslim oldu

09 Temmuz 2018 21:32


Edinilen bilgiye göre, 2012 yılında terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’ye katılan ve 6 yıl örgüt içinde faaliyet gösteren "Faraşin" kod adlı Rengin Özkan, ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlilerinin ikna çabaları sonucunda teslim olmaya karar verdi. Özkan’ın teslim olmaya karar vermesinden sonra İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi gerekli tedbirleri aldı. PYD’li terörist, akşam saatlerinde İstihbarat Şubesi ekiplerinin nezaretinde Cizre’deki Katran Piyade Karakoluna gelerek teslim oldu. PYD’li teröristin işlemleri devam ediyor.




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