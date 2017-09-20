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20 Eylül 2017 12:57

AK Parti Kadın Kolları gazileri ziyaret etti

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve yöneticileri, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kentteki gazileri evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları gazileri ziyaret etti

20 Eylül 2017 12:57


Ziyaretlerin konuşan Atan, “Bugün vatan uğruna gazi olan, bu şanlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması için göğsünü siper eden gazilerimizin evlerini ziyaret ederek, Reis-i Cumhurumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, günlerini kutladık. Çanakkale zaferini Türk, Kürt, Çerkez, Laz ve Abhazlar olarak hep birlikte kazandık.15 Temmuz destanı başkomutanımızın halkı alanlara çağırması ve milletimizin tanklara, toplara karşı dik duruşuyla yazıldı.19 Eylül Gaziler Günü sebebi ile hem cephelerde gazi olan yiğitlerimize hem de 15 Temmuz destanını yazdıran gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.




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