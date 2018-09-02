Yıkılan caddeler, yollar yeni baştan yapılır ama bu toplumun kaybolan huzurunu ve kaybolan evlatlarını geri getirme imkanımız olmaz. O yüzden bütün toplumun bu huzura sahip çıkmasını rica ediyoruz” dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, bir programa katılmak amacıyla geldiği Cizre’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cizre’nin hem kültürü ve yaşantısı hem de kadim insanları ile tüm bölgeye yön vermeyi başarmış çok mühim bir yerleşim yeri olduğunu anlatan Erkan, buna rağmen uzun bir zamandır terörden dolayı maalesef istedikleri bir yapıya kavuşamadığını ifade etti. Ama özellikle terör operasyonlarından sonra yatırımların sıklıkla arttığını gördüklerini dile getiren Erkan, “Cizreli vatandaşlarımızdan ve bütün bölgeden ricamız kendi kültürüne ve kendi memleketlerine sahip çıkmalarıdır. Cizrelinin Cizre’ye sahip çıkması Ahmed-e Hani’nin kültürünü anlamaktır. Cizre’nin Cizreliye sahip çıkması İsmail Ebul-İz’i bilmesi ve tanımasıdır. Ahmed-e Hani’yi Melaye Ciziri’yi tanımasıdır. Fekaye Teyra’nın bu bölgede eğitim gördüğünü ve yaşadığını bilmesi ve anlaması ve bu hoşgörüyü bütün coğrafyaya yansıtmasıdır. Yaşadığım coğrafya da insanların hukuk ve devlet dairesinde kalmasını istiyoruz. Cizre’nin hakkettiği değere yeniden kavuşmasını istiyoruz. Özellikle belediye yönetiminin devletimiz ve hükümetimiz tarafından desteklenmesinden sonra Cizre’nin eski ihtişamına kavuşmasına eski büyük yapıya kavuşacağına da inancımız sonsuzdur” dedi.

“Kuvvetli bir yerel yönetim beraberinde kuvvetli bir demokrasiyi getirir”

İnsanların yerel yönetimler konusunda önümüzdeki seçimlerde gereken desteği vereceğine inandıklarını anlatan Erkan, “Yerel yönetimler ile demokrasi arasında çok büyük bağlantılar vardır. Kuvvetli bir yerel yönetim beraberinde kuvvetli bir demokrasiyi getirir. Hizmetin yerelde daha etkin kılınmasını beraberinde getirir. Vatandaşın ve bireyin doğrudan yönetime katılmasına olanak sağlayan yerel seçimlerde kendi iradesini başka yere ipotek etmemesini rica ediyoruz. Gelip Cizre’nin şu haline baktıkları zaman gerek kültür ve sanat anlamında. Gerek yapılanma ve ekonomik gelişmeler ele alındığı zaman terörden uzaklaştıkça nasıl bir kalkınmanın içerisine girdiğimizi hep beraber görmekteyiz. Ben bu çerçevede inanıyorum ki inşallah yerel seçimlerden sonra da daha farklı bir Cizre ile huzura doğru bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

En büyük hedeflerinin toplumun huzurunu yeni baştan kazanmak olduğunu anlatan Erkan, şunları kaydetti:

“Biz yüzyıllar ve bin yıllar boyunca kardeş yaşamayı başaran bir toplumuz. Çok kültürlülüğün en güzel örneklerini biz bu topraklarda yaşadık. Birçok farklı mezhepten, gurubun bin yıllar boyunca kardeşçe yaşadığı bu ortamda her ne hikmetse kırk yıldır biz o kardeşliği kaybettik. Biz o huzuru kaybettik ve bu manada ben bütün toplumun gençlerine bunu sorgulamalarını istiyorum. Her nedendir ki kırk yıldır bu toplumun huzuru kaçtı. Bu topraklarda PKK’nın varlık göstermesi ile beraber kaçan huzurun nasıl tesis edileceğini de yine en iyi bilen bu toplumun kendisidir. Biz yıkılan şehirleri yeniden imar edebiliriz. Yıkılan caddeleri, yollar yeni baştan yapılır ama bu toplumun kaybolan huzurunu ve kaybolan evlatlarını geri getirme imkanımız olmaz. O yüzden bütün toplumun bu huzura sahip çıkmasını rica ediyoruz.”