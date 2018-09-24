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ANKAF Cizre ile gönül köprüsü kuruyor

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere şehrimize gelen Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu (ANKAF) heyeti bugün de değerlendirme toplantısı yaptı.


Cizre'de bir otelde düzenlenen toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, ANKAF Başkanı Sadullah Alagöz, kurum müdürleri, STK yetkilileri ve işadamları katıldı. Güncel konular ile çalışma hayatı, istihdam ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin konuların konuşulduğu toplantıda, Cizre için sanayi, tarım, eğitim ve kalkınma alanlarında yapılacak yatırımlar ve istihdama yönelik projeler değerlendirildi.

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