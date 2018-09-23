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ANKAF heyeti Cizre'de

Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu (ANKAF), Şırnak’ın Cizre ilçesinde temas ve ziyaretlerde bulundu.

Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu (ANKAF), Şırnak'ın Cizre ilçesinde temas ve ziyaretlerde bulundu.


ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz ve beraberindeki heyeti Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan makamında karşıladı. Güncel konular ile çalışma hayatı, istihdam ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin konuların konuşulduğu ziyarette Arıcan, Alagöz ve heyetine Cizre'ye yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür etti. Arıcan, Cizre'nin tarihi, kültürü ve medeniyetinin öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimizin kalkınması, büyümesi ve yeni istihdam sahaları açmak adına bizler de çalışmalarımıza devam ediyor, sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sizler gibi değerli iş insanlarımızın şehrimizi ziyaret etmeleri bizleri daha da motive etmektedir. Temennimiz sizler gibi iş insanlarımız batıdan gelip bölgemiz de yatırım yapmalarıdır” dedi.

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