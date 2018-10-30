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Antalya'da Şırnak standına yoğun ilgi

Şırnak il merkezi ve ilçelerdeki kültür merkezindeki çalışmalar Antalya fuarında sergilendi.


Şırnak'ın Silopi Belediyesine bağlı Kadın Kültür Eğitim ve Destek Merkezindeki yöresel kıyafetler, kilim, halı ve takı kurslarında el emeği ile yapılan malzemeler Antalya'da sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, yöresel kültüre bağlı kıyafetler de dikkat çekti.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, fuarı yakından takip ederek, emeği geçen eğitmen ve kursiyerlere teşekkürlerini iletti.

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