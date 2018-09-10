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Ara sokaklardaki parke döşeme işleri devam ediyor

Şırnak’ın Silopi Beledisi tarafından yürütülen ara sokaklar da yürütülen parke taşı döşeme işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi Beledisi tarafından yürütülen ara sokaklar da yürütülen parke taşı döşeme işleri tüm hızıyla devam ediyor.


İlçe merkezinde yürütülen alt yapı çalışmaları sona erdiği alanlar da üst yapı çalışmalar başlamış durum da. İmalatı tamamen Silopi Belediyesine bağlı parke taşı fabrikasında üretilen kilitli parke taşlarını ekipler ara sokaklara döşüyor. Son olarak Karşıyaka mahallesindeki sokaklara parke taşlarının döşenmesinin ardından sokaklar yeni görünümüne kavuştu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatı doğrultusunda işler hızla devam ederken, Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar çalışmaları yerinde inceledi.

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