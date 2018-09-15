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Arıcan çalışmaları denetledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Faik Arıcan, ilçede alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklardaki çalışmaları yerinde inceleyip, görevlilerden bilgi aldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Faik Arıcan, ilçede alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklardaki çalışmaları yerinde inceleyip, görevlilerden bilgi aldı.


Cizre Belediyesi tarafından yenilenerek yeni bir görünüme kavuşturulan Mem-u Zin Bulvarındaki asfaltlama, kaldırım, orta refüj yenileme ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, çalışmaların hızlandırılması yönünde gerekli talimatları verdi.

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