Arıcan Cizre MYO Öğrencileri ile yemekte bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre Meslek Yüksekokulu öğrencileri yemekte bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile öğretmen evinde yemekli bir toplantıda bir araya geldi. Programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, yüksekokul öğrenim kadrosu ve öğrenciler katıldı. Arıcan, Yemekli toplantıya katılan öğrencileri tek tek karşılayıp öğrencilerle ayaküstü bol bol sohbet etti. Devlet olarak hizmet yapmaya devam edeceklerini belirten Arıcan, “Sizler ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Kapımız 24 saat açık. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Öğrencilerimizin mutlu olmasını arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.