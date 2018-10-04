Arıcan Cizre Spor Yönetim Kurulu tarafından ‘onursal başkan” seçildi

Şırnak'ın Profesyonel futbol liglerinde oynayan tek takımı olan Cizrespor, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ”Onursal Başkan” olarak seçti.

Spor Toto 3.Ligde mücadele eden Cizrespor'da yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Cizre'de iki yıldan bu yana hem Kaymakam hem de Belediye Başkanı olarak görev Yapan Faik Arıcan'ı CizreSpor'un “Onursal Başkanı” olarak seçti. Cizrespor Yönetim Kurulu tarafından onursal Başkan Seçilen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “İlimizin profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi, şehrimizin gururu Cizresporumuz Yönetim Kurulunun 03.10.2018'de almış olduğu karar ile şahsımı ‘Onursal Başkan' seçmiş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizi temsil eden takımımızı layık olduğu en iyi yerlerde olması için, Cizre spor ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ve yönetimi ile taraftarlarımızla ve aziz Cizrelilerle gayret ve çaba harcamaya devam edeceğiz” dedi.