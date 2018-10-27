Arıcan, resim sergisi açılışını gerçekleştirdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, öğretmen İshak Şafak'ın yapmış olduğu yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cizre'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik görevini ifa eden İshak Şafak'ın yapmış olduğu yağlı boya resim sergisi, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ın katıldığı törenle açıldı. Cizre Öğretmenevinde düzenlenen yağlı boya resim sergisi açılışında kısa bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan; "Cizre'de sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişmesi ve insanımızın bu faaliyetlere şehrimizin ismini duyurması bizleri memnun etmiştir. Bugün de bu sergiyi düzenleyenleri tebrik ediyor katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum'' dedi.