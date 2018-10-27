İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arıcan, resim sergisi açılışını gerçekleştirdi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, öğretmen İshak Şafak’ın yapmış olduğu yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, öğretmen İshak Şafak'ın yapmış olduğu yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.


Cizre'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik görevini ifa eden İshak Şafak'ın yapmış olduğu yağlı boya resim sergisi, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ın katıldığı törenle açıldı. Cizre Öğretmenevinde düzenlenen yağlı boya resim sergisi açılışında kısa bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan; "Cizre'de sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişmesi ve insanımızın bu faaliyetlere şehrimizin ismini duyurması bizleri memnun etmiştir. Bugün de bu sergiyi düzenleyenleri tebrik ediyor katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.