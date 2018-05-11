Arıcan, sergi açılışına katıldı

Dicle Mahallesi Meslek Yüksek Okulu bitişiğinde bulunan Sıtıya Zin Kadın Kültür Merkezinde açılan sergiye Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Gümüş, Sıtıya Zin Kadın Kültür Merkezi Müdürü Hatice Atan ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını Sıtıya Zin Kadın Kültür Merkezi Müdürü Hatice Atan ve MYO Müdürü Vedat Sönmez ile birlikte gerçekleştiren Arıcan, davetlilerle birlikte sergiyi gezip sergilenen ürünlerle ilgili kursiyerlerden bilgi aldı.

Kadın kültür merkezinin çalışmalarına katılan hanımlara müteşekkir olduğunu belirten Arıcan, “Kadınlara yönelik yaptığımız ADEM binaların ve tesislerin kıymeti, sizlerin varlığıyla değer kazanmaktadır” diyerek, çalışmalarından ötürü kadın kültür merkezi çalışanlarına teşekkür etti.