Arıcan yol yapım çalışmalarını inceledi

Cizre Belediyesi çevre yolu mevkisinde bulunan ve binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okul bölgelerinde öğrencilerin okullarına daha rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için yapım ve onarım çalışmalarına başladığı çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Çevre yolu mevkisindeki birçok okulu ziyaret edip, okulların eğitim durumu ile ilgili okul müdürlerinden bilgi alan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, öğrencilerle ayak üstü sohbet edip,öneri ve şikayetlerini dinledi.Bir müddet okulları gezen Arıcan,belediyenin okul bölgelerindeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi. Arıcan, birim müdürleri ile birlikte okullar bölgesindeki yapımı devam Kocapınar köyü, Aşağıçeşme köyü, Yalıntepe köyü, Kaya köy ve grup yolu BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.