Hasta taşıyan ambulans ise 3 saat boyunca beklemek zorunda kaldı.

Beytüşşebap ilçesinde tek şeritli yolda arızalanan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. 3 saat boyunda kapanan yol nedeniyle Akçayol köyünden alınan acil bir hasta da ambulansta mahsur kalırken, vatandaşlar yol sorununa çözüm bulunmasını istedi. Akçayol köyünde ikamet eden Burhan Dereli, bu sorunu yıllardır yaşadıklarını dile getirerek, “Köyümüzden geçen yol çok sıkıntılı ve tek şeritli bir yol. Üstelik rampa var. Mikserler gelince beton dökülüyor. Uzun ve geniş araçlar geçince çıkamıyor. Bu yola bir çözüm getirilsin artık, koskoca bir ilçe yolu hala tek şeritli. Burada sürekli kazalar oluyor, araçlar çıkamıyor” dedi.

3 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol, tır şoförünün aracını tamir etmesiyle tekrar açıldı.