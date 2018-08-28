Aşiretler TL’ye sahip çıktı

Düğünde damada 450 bin Türk lirası, geline ise 1 kilogram altın takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğün drone ile görüntülenirken, damat ve geline takı öncesinde kalabalığa seslenen düğün sahipleri döviz kabul etmediklerini, bunun yerine TL takmaları çağrısında bulundu.

Düğün için 50 koyun ve keçi kesilirken, 1 ton pirinç tüketildi. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran’dan gelen misafirlerin yanı sıra yurt içinden de bir çok il ve ilçeden yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde aşiretler tarafından alınan kararla Türk parasının desteklenmesi için dolar yerine gelin ve damada TL takılmasına karar verildi.

Aşiretlerden TL’ye destek

Düğüne Gevdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin ile gelenleri de katıldı. Düğün sahipleri düğünde tüm aşiret liderleri ile ortak karar alarak dolar ve euro yerine TL kullanılması çağrısında bulundu. Aşiret liderleri dolar ve euro savaşına karşı dimdik ayakta olduklarını, bu nedenle düğünlerde damat ve geline takılan paraların milli Türk parası olacağına karar verdiklerini söyledi. 450 bin Türk lirası ve 1 kilo altının gelin ve damada takıldığı düğünde davul ve zurnaların sesi hiç dinmedi. Yöresel kıyafetleriyle düğüne renk katan kadın ve erkekler birlikte halaylar çekti. İlçe Kaymakamı Murat Şener, Alay Komutanı Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Başsavcı Oğuz Yılmaz da düğüne katıldı.

"Aşiretlerde başlık parası yoktur"

Damadın amcası ve düğün sahibi Mehmet Adıyaman aşiretlerde başlık parasının olmadığını aksine kızların verilirken başlık parası yerine damada gelin anne ve babasının yuva kurduklarını söyledi. Adıyaman, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime amcamın kızını istedik Aşiretimizin lideri amcam bize kızını verdi bu gün onların düğünü binlerce misafirimiz var. Herkese çok teşekkür ederim. Eskiden herkes aşiretler başlık parası istiyor diye konuşuyordu. Burada öyle bir şey yok. amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. 4 gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minettarım hepsine şükranlarımı sunarım’’ dedi.

İsviçre’den gelen damadın dayısı ise kültürün hala yaşatıldığı bir memlekette olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Damadın dayısı düğünlerine yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ve Türk milletinin ne kadar misafirperver olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Damat Elind Adıyaman’da geçen yıl babasını kaybettiğini ve üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi. Adıyaman, ’’Babamın vefatından bir yıl geçti. Onun ölümü bir tek bizi değil bütün Beytüşşebaplı hemşehrilerimizi yasa boğdu. Bir yılı aşkındır kimse düğünlerini yapamıyordu. Bu gün en mutlu günüm, bütün eş dost şimdi burada. Babamın yokluğunu hissettirmedikleri için gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Dolar ve euroya karşı TL ile tepki

Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın kızı ve yeğenin düğününde dolar ve euro yerine Türk parası kullanılması istendi. Düğüne gelen misafirlere ’dolarınızı bozdurun milli paramızı getirin’ denildi. Düğüne katılanlar müzik eşliğinde Türkçe, Kürtçe seslendirilen şarkılarla 3 gün 3 gece doyasıya eğlendi.