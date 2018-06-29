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29 Haziran 2018 17:12

Askeri araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3’ü asker 12 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü asker 12 kişi yaralandı.

Askeri araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3’ü asker 12 yaralı

29 Haziran 2018 17:12


Kaza, Uludere ilçesi Hakkari yolu Habur-2 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan gözaltına alınan şahısları ifadeleri alınmak üzere Dağdibi Karakoluna götüren ’Kirpi’ adlı zırhlı askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 3’ü asker 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ölmez (16) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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