At ve katırların yardımı ile fasulyeler harmanlanıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sonbahar ile birlikte mahsullerini tarladan toplayan köylüler at ve katırların yardımı ile fasulyelerini harmanlıyor.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde tarlasına fasulye ekip biçen yöre halkı ilkel yöntemlerle tarlalarda sonbahar aylarında hasat sonrası at ve katırların yardımıyla tonlarca fasulyeyi kabuğundan çıkartmak için gün boyu kurumuş fasulyeleri harmanlamaya çalışıyor. Aylar öncesinden tarlalara ekilen fasulyeler sonbahar aylarında toplatılıp güneş altında bekletildikten sonra kurumuş fasulyeleri tarla ortasında dağıtıp at ve katırları üzerinden geçmesini sağlayıp fasulye tanelerinin çıkmasını sağlıyor. Köylüler bu ilkel yöntemle hem aile geçimini sağlıyor hemde geleneklerini sürdürüyor. Köylülerden Abdulkerim Bayram, oğlu ile 3 gündür tarlasında çalıştığını ancak aylardır sadece 200 kilo fasulye hasadını yaptığını belirterek bunları satarak ailesine kışlık giyecek alacağını söyledi. Bayram, "Aylar önce tarlama fasulye ekmiştim çok yorucu bir iş, kaç aydır uğraşıyoruz sonbahar aylarında atların yardımıyla fasulyeleri topluyorum. 200 kilograma yakın topladık şimdi bunları satıp aileme eşya almayı düşünüyorum. Bir haftadır topladığımız fasulyelerin kurumasını beklemiştim şimdi hava güneşli oğlumla beraber gün boyu çalıştım. 100 yıllık baba geleneğini yaşatıyoruz'' dedi.

Ömer Bayram adındaki bir vatandaş ise yaşlı olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Ömer Bayram, "Türkçe pek fazla bilmiyorum. 40 yıldır sürekli bu işleri yapıyorum. Ailemizi geçindirmek için mecbur çalışmak zorundayız. Kış ayları için fasulye ekmiştik şimdi hasadını yapıyorum. 3 aydır uğraşıyorum. 370 kilogram toplayabildim, köyde hemen hemen herkes bu işi yapıyor, tonlarca fasulyeleri satıp geçimi sağlıyoruz" diye konuştu.