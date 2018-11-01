Atatürk'e hakaret iddiası ile görevinden uzaklaştırıldı

Aydınlık Gazetesi'nde yer alan habere göre şahsi facebook hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret yağdırdığı iddia edilen Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz için soruşturma başlatıldı. Rektörlük soruşturmanın selameti açısından Korkmaz'ı açığa alarak görevinden uzaklaştırdı.

Konuya ilişkin Şırnak Üniversitesinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Emin Korkmaz ile ilgili 31 Ekim 2018 tarihinde bir basın organında çıkan haber üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. Maddesinin (c) bendi uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. Maddesi 1. Fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir”.