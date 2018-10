Avrupa şampiyonlarından Vali Aktaş'a ziyaret

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek, şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) takımı, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.

Şırnak'ta UYAFA çerçevesinde oluşturulan ve İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan futbol takımı, Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla sohbet edip, hediyeler veren Vali Aktaş, kazandıkları başarıdan dolayı genç yıldızları kutladı. Aktaş, “Yüreğinize sağlık, bileğinize sağlık, hepinizin gözlerinden öpüyoruz. Maşallah bizi çok onurlandırdınız, milletimizi onurlandırdınız. Şampiyon oldunuz, bütün ülkemizi sevindirdiniz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hocalarınızı, teknik heyetinizi, Gençlik Spor Müdürlüğü'nü ve UYAFA'nın değerli yöneticilerini tebrik ediyoruz. Gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bizim de asıl görevimiz sizleri geleceğe daha iyi hazırlamak. Gayretlerimizi aksatmıyoruz. Allah vergisi bu yeteneğinizi de en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olun. Futbol oynamaktan vazgeçmeyin. Her fırsatı değerlendirin, kendinizi geliştirin. Biz de her fırsatta sizlere her konuda desteği vereceğiz. Gerek tesis, altyapı, gerekte bu tür organizasyonlarda katılmanız noktasında destek olacağız. TFF ve profesyonel kulüplerin desteğiyle sizlere destek çıkacağız” dedi.

Ziyarette UYAFA futbol takımı, Vali Aktaş'a forma hediye etti.