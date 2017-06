Bakan Ağbal Şırnak’ta iftar programına katıldı

Silopi ve Cizre ilçelerinde, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve milletvekilleri ile birlikte, “Gönül Köprüleri Kuruyoruz” projesi çerçevesinde, Şırnak’ta düzenlenen iftar programına katılmak için kente geldi. Ağbal, kentte ilk olarak, geçtiğimiz günlerde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan şehit korucunun oğlu Metehan Avcı, “Babam şehit olmak için uğraşıyordu. Kaç kere gazi oldu. Babam bayrak için, vatan için şehit oldu. Bizlerde her zaman hazırız” dedi.

“Son isteği il statüsünün korunmasıydı”

Şehidin amcası Abdullah Avcı, şehidin son istediğinin Şırnak’ın il statüsünün korunması olduğunu anlatarak, “Vatanımızın bekası, ülkemizin birlik ve beraberliği korumak için hepimiz gerekirse canımızı feda etmeye hazırız. Ölmeye, bedel vermeye hazırız. Şehidimizin son bir isteği, vasiyeti sayılabilecek bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Şahadetinden 3 gün önce bir kanalda açıklamada bulunmuş, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, sayın devlet yetkililerim Şırnak’ın il statüsüne dokunmayın. Boynumuzu bükük bırakmayın’ demiş. Tabi bu sadece şehidimizin isteği değil hepimizin ortak dileğidir” diye konuştu.

“Şehidin son isteğini Cumhurbaşkanına ileteceğiz”

Şehidin son istediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete ileteceklerini belirten Bakan Ağbal ise, şunları kaydetti:

“Hem yurt içinde hem yurt dışında bu terör örgütlerine karşı Türkiye’ye kast edenlere karşı canlarını feda ediyorlar. Dualarımız onlarla. Duamız o dur ki bu ülke huzura ersin, birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Bu memleket daha da güçlensin. Çocuklarımız, yavrularımız bu acıları görmesin. Ama şehidimizin kahramanlıklarını, o kahraman duruşunu duyduk, öğrendik. Gerçekten çok etkilendik. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Mekanı cennet. Böyle bir babaya, böyle bir eşe sahip olmak ne mutlu. Ölüm kolay bir olay değil ama bu ölüm karşısında bir evladımız kalkıp, ‘Ben de şehit olmaya hazırım’ diyorsa bunun arkasında yatan imandır. Sizler burada olduğunuz sürece kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Kimse bu ülkenin bölünmesine müsaade etmez. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin burada olması, bizlere güç veriyor, kuvvet veriyor.”

“Adeta yeni kentler imar ediliyor”

Bakan Ağbal ve beraberindekiler, ziyaretin ardından iftar programının düzenlendiği otele geçti. Otel girişinde toplanan bir grup kadın, Şırnak’ın il statüsünün korunması için Bakan Ağbal’dan destek talebinde bulunup, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a beyaz tülbent hediye etti. Programda da konuşan Ağbal, devlet ile millet arasında gönül köprüsü kurduklarını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

“Bugün Silopi’deydik, Cizre’deydik ve Şırnak’tayız. Gün boyunca, şehidi olan bir ailemizi ziyaret ettik, bir kaza da iki evladını kaybeden bir ailemizi ziyaret ettik, esnafımızla buluştuk. Helikopter ile Silopi, Cizre ve Şırnak’a seyahat ederken bütün bu bölgeyi görme imkanımız oldu. çok zor günlerden geçtiğinizi biliyorum. Çok sıkıntılı günlerden geçtiniz ama Rabbime şükürler olsun ki bugünlere kavuştuk. Bugün görüyorum ki Şırnak baştan imar ediliyor. Silopi’de, Cizre’de benzeri çalışmaları gördük. Adeta yeni kentler imar ediyorlar. Bütün altyapıyı elden geçiriyorlar. Yolları, suları, kanalizasyonları baştan aşağı yeniden yapıyorlar. Dolayısıyla burada vatandaşla devlet arasında kurduğumuz bu gönül köprüsü inşallah daim olur. Hep beraber bir olduğumuz sürece, gönül kardeşliğimizi her şeyin üstünde tuttuğumuz sürece Allah’ın izni bu milletin sırtını kimse yere getiremez.”

“Terör örgütü bölgeye çok zarar verdi”

Terör örgütü PKK’nın bölgeye çok büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terör örgütü bu bölgenin adeta harap olmasının temel müsebbibi olarak çok kötü işler yaptı. Devlet olarak ilk andan itibaren vatandaşlarımızın hassasiyetini en üst seviyede tutma suretiyle bir taraftan terör örgütlerinin, terör örgütünün meydana getirdiği bütün bu hasarları, harabeleri ortadan kaldırmaya çalıştık. Bir taraftan da sizinle her daim olan gönül köprümüzü daha da pekiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Hükümet olarak, bu bölgemiz de terör örgütünün meydana getirdiği bütün hasarları en kısa zamanda onaracağız. Bütün bu konutların hepsi süratle yapılacak. Altyapı yeni baştan yapılacak. Yollar, kanalizasyonlar ve bütün diğer tesisatlar elden geçirilecek. Görüyorum ki burada belediyecilik hizmeti yeni yapılmaya başlandı. İlk defa vatandaş belediyecilik hizmeti ile karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgenin imarı ve huzuru için, birlik ve beraberliği için başta hükümetimize olmak üzere, her daim bizlere talimatları vardır. Bu konuları da her zaman takip eder, birebir takip eder. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Memleketimizin ne zaman bir sıkıntısı olsa, en son 15 Temmuz’da gördük, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sorunların üstesinden hep beraber geliyoruz. Bugünleri de atlatacağız, bu sıkıntıları da atlatacağız.”

İftar programının ardından, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geçerek, 31 Mayıs’taki helikopter kazasında şehit olan 13 asker için taziye ziyaretinde bulunan Bakan Ağbal ve beraberindekiler, daha sonra kentten ayrıldı.