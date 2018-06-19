Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yerde bulduğu bayrağı kendi imkanları ile bir direk dikip göndere çeken çocukların bulunduğu köye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yapıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığı desteği ile yapılan halı sahada çocuklarla maç yaptı. Bakan Bak’a Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik ederken, karşılamaya ise kanaat önderleri, aşiret liderleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışı yapılan halı sahada daha sonra çocuklarla maç yapan Bakan Bak, "Çocuklarımız yere düşen Türk bayrağını alıp yıkayıp köyün merkezine diken kardeşlerimiz, Ankara’ya geldiler. Ankara’da ben Gençlik ve Spor Bakanlığımızda misafir etmiştim. Bana orada bizimle top oynar mısın diye sormuşlardı. Bende bugün gelip onlarla maç yaptım. Şırnak’ta Cizre stadının yerini inceledim ve ihalesini yapıyoruz. Aynı zamanda İdil’de bir şehir stadı yapıyoruz ve onun içinde yer tespitini yaptık. İdil stadımızın da ihale tarihi 19 Temmuz’da yapılacak. Yoğun bir şekilde bölgede spor tesisleri gençlik merkezleri yapıyoruz. Bu nedenle bu gün Şırnak’tayız. Bu arada çocuklarımızın davetine icabet ettik. Buraya küçük bir halı saha yaptık. Çocuklarımız ile 15’er dakikalık keyifli bir vakit geçirdik. Öncelikle Ahmet’i tebrik ediyorum. Arkadaşları ile beraber çok büyük bir duyarlılık gösterdi. Bayrağın değerini, milletin değerini ortaya koydular. Onları tebrik ediyoruz. Geldiler hepimizin sevgilisi oldular. Birlikte güzel vakit geçirdik. Maçımız berabere bitti ama bunlar iyi futbolcular. Hepsi futbolu seviyorlar, sporu seviyorlar. Özellikle şunu söylemek istiyorum, bölgede sporun gücünü kullanmak gerekiyor. Sporun gücü terörü yenecek. Bizim sloganımız bu. Bölgede terörün etkisini ortadan kaldırmak için, gençlerimizin dağ yerine spor salonlarına, gençlik merkezlerine ve futbol sahalarına gitmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun içerisinden gelen biri ve gençlere çok büyük önem veriyor. Türkiye’nin her tarafına spor tesisleri yapıyoruz. Bugün de Ayvalık köyümüzdeyiz. Bir tane saha yaptık bir tane de köyün birliğinin yanına yapıyoruz. Oranın gençleri çok aşırı derecede futbol aşığı. Çocuklar her tarafta, İdil’de de öyle, Cizre’de de öyle. Büyük bir coşku var spora yönelik. Bizlerde tesisleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Terör bu ülkenin gündeminden bir an evvel kalkmalıdır"

Bakan Osman Aşkın Bak, spora yaptıkları yatırımlarla terörün biteceğini söyledi. Bakan Bak, "Buradan herkese şunu ifade etmek istiyorum. Terör bu ülkenin gündeminden bir an önce kalkmalıdır. Bu noktada güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Özellikle güvenlik güçlerimize dua ediyoruz. Onların yaptığı başarılı operasyonların devam etmesini arzu ediyoruz ve bölgede sporun konuşulmasını, kültürün konuşmasını arzu ediyoruz. Bir yandan yatırımlar geliyor, bir yandan spor tesisleri geliyor. Biz ülke olarak da sporun gücünün terörü yeneceğini ifade ediyoruz. Ayrıca sporun gücünü, buluşturuculuğunu, kötü alışkanlıkları, madde bağımlılıklarını da yeneceğine inanıyoruz. Bu noktada ülkenin her tarafında amatör kulüplere destek veriyoruz" diye konuştu.

"Çocukların bayrak sevgisi bizleri duygulandırdı"

Bakan Osman Aşkın Bak, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ilçesinin Ayvalık köyünde çocukların bayrak sevgisinin kendilerini duygulandırdığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın spor yapmasını, spor yapan bir neslin olmasını, vatanına milletine bağlı bir neslin yetişmesini istiyoruz. Gelecek çok daha güzel olacak. Bu gün gençlerimiz ülkemizin geleceğini taşıyorlar. Onların bu bayrak sevgisi, vatan sevgisi gerçekten bizi duygulandırdı. Tekrar onlar ile bir araya geleceğiz. Maçlara davet ettim tekrar. Süper lig maçlarında da bir arada olacağız. Kocaman yürekleri var. Onları tekrar tebrik ediyorum. Burada da güzel bir vakit geçirdik. Ben deplasmana geldim, sizi de Ankara’ya bekliyorum. Orada da bir maç yaparız. Okullar bitti, artık oynama zamanı. Çocuklarımızın sahası burada. İnşallah güzel bir yaz tatili geçirirsiniz bizim amacımız bu".

"Ülkenin geleceği için güçlü meclis, güçlü hükümet"

Konuşmasında seçimlere de değinin Bakan Bak, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Seçimde ülkemizin geleceği için, güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye olarak, işte bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onların sağduyusu, onların teröre karşı dik duruşları, bayrağa olan saygıları bizlere umut veriyor. O yüzden inanıyoruz sağduyu kazanacak. Vatanını seven gençlerimiz, geleceğe doğru sağlam adımlar ile yürüyecekler. Tekrar ifade etmek istiyorum. Bu bölgede sporun gücü, sporun birleştiriciliği terörü yenecek ve tamamen ortadan kaldıracaktır. Gelecek çok daha güzel olacak. Artık yaylalarda insanlarımız piknik yapabiliyorlar. Sahalar yapıyoruz. Oralarda futbol, basketbol oynuyorlar. Munzur Çayında rafting yapıyorlar. Bu bölgede spor aktivitelerini arttıracağız ve daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Hatay’da, Yüksekova’da, Van’da her tarafta spor tesislerimizin sayısını arttıracağız ve bölge gençlerini bu bölgede spor ile buluşmasını, geleceğe güvenle, sağlam adımlar ile yürümelerini temin edeceğiz".

Yeni açılışı yapılan halı sahada maç yapan Bakan Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın evinde verilen yemek programına katıldı. Yemeğin ardından Bakan Bak ve beraberindeki heyet helikopterle Şırnak’a hareket etti.