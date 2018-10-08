Bakan Gül, terör mağdurları için yapılan konutları inceledi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçelerindeki temaslarının ardından karayolu ile geldiği Şırnak'ta adliyeyi ziyaret etti. Şırnak Adalet Sarayı bahçesinde Bakan Gül, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner ve Yıldız Seferinoğlu ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya'yı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, hakim ve savcılar karşıladı. Bir süre adalet sarayında görevine yeni başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile görüşen Bakan Gül, ardından Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gül, Vali Mehmet Aktaş'tan kent ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İsmepaşa ve Bahçelievler Mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, örnek daireyi gezdi. Şırnak Ziyareti ile ilgili bira açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bugün hakim savcı arkadaşlarımızı, adliye personelimizi ziyaret etmek üzere Şırnak'taydık. Adliyemizi, baromuzu ziyaret ettik. Hakim savcı arkadaşlarımızın çalışma koşullarını, personellerimizin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatımız oldu. Adliyemizin ihtiyaçlarını yerinde görme fırsatımız oldu. Çok şükür, sevinerek şunu ifade etmek isterim ki Şırnak'ımızda hakim savcı sayısı itibari ile son kararname ile birlikte gereken tüm atamalar yapılmış. Yeterince hakim savcı arkadaşımız var. Personelimizde çok az bir eksik var o da yakın zamanda tamamlanacak. Arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışma içerisinde olduklarını, moral motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gördük. Onları dinledik, sorunlarını ihtiyaçlarını dinledik, yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Ve özellikle Türkiye'de huzurun, toplum birlik ve beraberliğinin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır. Ben gayret içerisinde fedakarlıkla çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adliye personelimize ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle terörün ortadan kalkmasına yönelik devletimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Terörün Türk Kürt kardeşliğini barışlı nasıl bozduğunu en iyi bu bölge halkı biliyor.Vatandaşlarımız biliyor. Bu gün bin yıllık kardeşliğimizi daha da artırılarak devam ettiğini görüyoruz. Hükümetimiz terör örgütünün yaptığı, açtığı ve tahrip ettiği bu hasarları telefi ediyor. Ayrıca maddi olarak değil, manevi olarak ta devletimiz, hükümetimiz milletinin daima yanında olmaya devam ediyor. Bu birliği, beraberliği, kardeşliği her zaman daha da ileriye götüreceğiz. Şırnak'ta da gördüğümüz budur. İnşallah hizmetlerimizi hükümetimiz, yerel yönetimlerin hizmetlerini yerinde görme fırsatına da kavuştuk. Burada terör örgütün yapmış olduğu çukur hadiselerinde milletimize, Şırnak halkına vermiş oldukları zararı, hükümetimiz telafi ediyor" dedi.

Bakan Gül konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Hakim savcılarımızın yoğun olarak, özellikle bedelli askerlikle ilgili adli tatilde biz bu hakkımızı kullanalım diye bir talepleri oldu. Avukat arkadaşlardan da böyle talepler gelmişti. Milli savunma bakanlığımız taleplerimizi ilettik. Hakim, savcı ve avukatlarımızın adli tatilde bedelli askerlik yapmaları hususunda taleplerimizi yazılı olarak ilettik. Şifahi olarak ta milli savunma bakanlığımız bu konuda da her türlü desteği vereceğini ifade ettiler. Buna göre de hakim, savcı ve avukatlarımızın adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar. Yine biz adliye personelimiz içinde yargı süreci aksamasın diye onlar içinde talepte bulunduk. Bu konuda yine olumlu katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. İnşallah yargı hizmetleri aksamadan devam edecek.”

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle bir araya geldi.