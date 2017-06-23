Bakan Kılıç, askerlerle sahur yaptı

Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda askerlerle sahur yaptı.

Yapılan yatırımları yerinde incelemek için Şırnak’a gelen ve gün boyu Şırnak’ta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindekiler gecede 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda askerlerle birlikte sahur yaptı.

Bakan Kılıç ve beraberindekiler kışla yemekhanesi önünde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı tarafından karşılandı.

Yapılan yemek duasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, askerlere “afiyet olsun” dedi. Yemek yenilmesinden sonra askerlere hitaben bir açıklama yapan bakan Kılıç; “hepinizin sahuru bereketli olsun inşallah. Rabbim hepinizi korusun. Şunu çok iyi bilin ki bütün milletimizin hayır duasında, Ramazanda da hayır duasında sizler varsınız. Rabbim inşallah bu millet için, bu bayrak için, bu aziz Türk milleti için ortaya koyduğunuz fedakarlığı mükafatlandıracaktır. Ama şunu da çok iyi bilin ki siz bu sofralara oturduğunuz zaman 80 milyon sizinle beraber oturur. Biz şuandaki görevimiz icabı ellimizden ne geliyorsa size sağlamak için gece demeden gündüz demeden sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin her şeyiyle sağlığıyla, sıhhatiyle yakından ilgileniyor. Başbakanımızda aynı şekilde. Milletimizin emanet etmiş olduğu ellimizdeki imkanların en azamisini sizler için kullanıyoruz. Bunu da her zaman kullanmaya devam edeceğiz. Bu ocak basit bir ocak değil. Burası peygamber ocağı. Sizler Mehmetçiksiniz adınızı nerden aldığınızı biliyorsunuz. Fatihlerin torunlarısınız. Allah’In izni ile bu memleketi bu milleti hiç kimse hiçbirşey bölemeyecektir. Bununda en kuvvetli bekçileri sizlersiniz. Ortaya koymuş olduğunuz fedakarlık için, ortaya koymuş olduğunuz cesaret için, ortaya koymuş olduğunuz duruş için hepinizden Allah teker teker razı olsun. Bu millet sizinledir. Siz bu milletin evlatlarısınız. Hepimiz sizler için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda hepimiz en iyi imkanlarla en iyi şekilde bu aziz vatanın hudutlarını ve içerisinde ihanet edenlerin de cezasını vermenizi takip ediyoruz. Rabbim hepinizi ve hepimizi korusun. Sevdiklerinize en kısa sürede kavuştursun. Bayramada en iyi şekilde kavuştursun. Şehit olan kardeşlerimize, silah arkadaşlarınıza rahmet eylesin. Ve hepimizi onların şefaatine nail eylesin. Biz sizleri evladımız, kardeşimiz ve aynı zamanda yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bu milletin tarihi çok eskidir. Bu medeniyet hepimizin. Bu bayrak asla inmeyecektir. Mehmet Ersoy’un duasını biliyorsunuz. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ve bunu hep birlikte sağlayacağız. Rabbim hepinizi muhafaza etsin. Allah hepinizden razı olsun. Ramazanınızda Bayramınızda mübarek olsun. Sahurunuzda bereketli olsun” dedi.

Bakan Kılıç, yemekten sonra Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile kışla sosyal tesislerine geçti.

Sahur Programına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, vatandaşlar ve askerler katıldı.