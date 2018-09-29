Bakan Kurum terör mağdurları için yapılan konutları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan konutları inceledi. Bakan Kurum, terör olayları yüzünden 14 bin 500 konutun yıkıldığı kentte 10 bin 169 tane konut inşa ettiklerini ve 3 bin 200 konutun yıl sonu gelmeden hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Bugüne kadar da terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda" dedi.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki temaslarının ardından helikopterle geldiği Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum, burada Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Mehmet Aktaş'tan kent ile ilgili bilgi aldı. Ardından beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte İsmepaşa ve Bahçelievler Mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, örnek daireyi gezdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kurum, burada İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerce karşılandı. Parti önünde bekleyen çocuklar, ‘Şırnak seninle gurur duyuyor' sloganları atarak içerisinde istekleri bulunan not kağıtlarını Bakan Kurum'a verdi.

Partinin konferans salonunda partililere hitaben konuşan Bakan Kurum, “Bugün Mezopotamya'nın incisi Şırnak'tayız. Şırnak oldukça kadim bir şehrimizdir. Şırnakımız birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dini, ırkı, dili ve mezhebi ne olursa olsun burada yüzyıllarca beraber yaşamıştır. Cudi Dağı'nın eteklerinde huzurluca yaşamıştır. Bu huzura ve yaşama engel olmak isteyen terör örgütü maalesef burada çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehirlerin altını üstüne getirdiler. Şırnak'ta 28 tane camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerini yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar. Ama devletimiz gereken cevabı net bir şekilde verdi. Burada şunları net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün Silopi, Cizre ve Şırnak'taki inşatları yerinde gezdik. Tespit ettik ve burada da eksiklerimizi hızlıca bir şekilde yerine getireceğiz. Biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte şehirlerimizi yerinde geziyoruz. Diyarbakır'la başladık, daha sonra İzmir, Ordu, Samsun, Bolu, Konya, Muğla, Hakkari, Malatya ve bugün Şırnak'tayız. Yarın da Mardin'e gideceğiz. Buralarda şehirlerimizin, insanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şırnak maalesef çukur siyasetinden, terör olaylarından oldukça fazla etkilendi. Nacak devletimiz iradesini net bir şekilde ortaya koyarak 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Hemen hemen şehrin bütün merkezi ve ilçeleri, her yeri şantiye sahasına döndü. Kısım kısım sosyal konutlarımızı, yollarımızı, altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamlayıp değerli halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bakan Kurum, Şırnak'ta 33 bin 500 konutun zarar gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Şimdi detayları vermek istiyorum size. Tüm Şırnak ilinde bugüne kadar 33 bin 500 az hasarlı konutumuz var. 14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunların yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 169 tane konut inşa ediyoruz. Bunların yaklaşık 3 bin 200'ü bitme aşamasına gelmiş ve inşallah yıl sonu gelmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine 506 tane iş yeri ihalesi gerçekleştirdik. Bunların da 186 tanesini bitirdik. Devamını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. 9 tane cami inşaatımız var. Merkez ve ilçelerde bunların 4'ü bitti, 5 tanesinin inşaatı da devam etmektedir. Hemen hemen bütün projelerimizin içinde taziye evlerimiz var. Bu da milletimizin iyi gününde, kötü gününde ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bunların da 2 tanesi bitmiş durumda. Bunların da dışında 458 kilometre asfalt inşaatı, bunun 302 kilometresi bitmiş durumda. 212 kilometre kanalizasyon ve 688 kilometre de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunların da harcaması yaklaşık 700 milyon Türk lirası. Ve bugüne kadar da terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda. Merkez ilçemizde alt yapıdan genel inşaat seviyesinde ilerlememiz yüzde 71 durumda. Konutların 800 tanesi yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Silopi ilçemizde 236 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 88 konutta hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. 517 konutun 107 tanesi için kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut içinde taleplerimizi topluyoruz. Cizre Dirsekli'de yapılan 967 konutluk projeden de 87 konut talebi aldık, bunların kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar ile ilgili talep toplama işlemimiz devam ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tamamını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alanında yapılan 217 konutun da hak sahiplerine teslimleri yapılıyor. İnşallah arkadaşlar bu işler bittikten sonra biz Şırnak'ta terörü değil turizmi, ticareti, insanlığı ve bölgenin nasıl kalkındığını konuşacağız. Ve bu yaklaşık 3 milyar liralık yatırım ve sahada bugün karar verdiğimiz daha birçok proje sizlerin kullanımına açılacak. Ve sizin batıda özlemini duyduğunuz, gördüğünüzde şehrinizde yokluğunu hissettiğiniz camilerimiz, ticari alanlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, çocuklarımızın güvenle okula gittiği, güvenle derslerini yaptığı ve bu vatan, millet, bayrak uğruna geliştiklerini ve bunlar için yetiştirdiğiniz çocukların ülkenin her kademesinde görev yaptığını bu süreç içerisinde görüyor olacağız. Ben bundan yaklaşık 20 sene önce Şırnak'ta askerlik yaptım. Burada çok güzel hatıralarım var. Biz inşallah gelecek nesillere çok daha güzel bir Şırnak, çocuklarımıza çok daha güvenli bir Şırnak bırakacağız. Ve burası bölgenin parlayan yıldızı olacak inşallah. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, hükümetimiz buradaki terörün bitmesi için yapılması gereken neyse yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Milletimiz güçlüdür. Biz devlet olarak milletimizin yanındayız. Yine Evliya Çelebi'nin söylediği gibi bütün dillerin, bütün dinlerin ortak yaşadığı bir Şırnak olması yolunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle göstereceğimizi bilmenizi isterim.”

Bakan Kurum, basına kapalı olarak partililerle görüştükten sonra helikopterle Mardin'e gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.