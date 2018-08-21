Bakan Soylu, Kato Dağı’nda

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Kato Dağı’na çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlerle tek tek tokalaştı. Kato Dağı’nda vatan bekçiliği yapan Mehmetçik ile kahvaltı yapan Bakan Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla askerlere seslenmesinin ardından Bakan ve beraberindeki heyet Kato Dağı manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu, askerlerle birlikte kurban kestikten sonra Kato Dağı’ndan helikopterle ayrıldı.

Soylu, teröristlerin ’girilmez’ dediği bölgede

Terör örgütü PKK tarafından Türkiye’deki ’Kandil’ olarak adlandırılan ve girilmez dedikleri Kato Dağı’ndaki tüm terör kalıntılarını bertaraf etmek üzere 19 Nisan 2017 tarihinde büyük operasyon başlatılmıştı. Operasyonu yürüten Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın helikopter kazasında şehit olmasının ardından operasyona Şehit Aydoğan Aydın Operasyonu ismi verildi. Mehmetçiğin büyük kahramanlık örneği gösterip teröristlere ait yüzlerce sığınağın bulunduğu, Kato Dağı karış karış temizlenerek güvenlik sağlanmıştı. Teröristlerden tamamen arındırılan Kato Dağı zirvesi ve önemli noktalarında üsler kurularak Mehmetçik 24 saat esasına göre bölgede Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen terör örgütü mensuplarına aman vermiyor. Kato Dağı zirvesinde kurulan üssü ziyaret eden Soylu, kahraman Mehmetçik ile bayramlaştıktan sonra helikopterle bölgeden ayrıldı.