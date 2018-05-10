Balveren’de park projesi başladı

Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Balveren beldesini ziyaret ederek, beldeye yapılacak olan 1 milyon 100 bin TL bedelli park projesine start verdi. Parkın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Bedirhanoğlu, dev projenin çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdi. İncelemelerini tamamlayan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Balveren ziyaretinde esnafla bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, ziyaret sırasında vatandaşların çay davetini geri çevirmeyerek, bir süre vatandaşlarla birlikte oturup, talep ve önerilerini dinledi. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Başkan Bedirhanoğlu, arta kalan vakitlerini değerlendirmek üzere kafede toplanan gençlerle bir araya gelerek, ıstakayı eline alıp, bir süre bilardo oyunlarına eşlik etti.

Burada gençlerin talep ve önerilerini alan Başkan Bedirhanoğlu, gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için devlet olarak büyük gayretler sarf ettiklerini ifade ederek, başta gençler olmak üzere, kapılarının tüm vatandaşlar için yedi yirmi dört açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşların hak ettikleri hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.