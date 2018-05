Başbakan Yıldırım: “Çocukların dağa çıkarılma oranı ‘sıfıra’ indi”

Çocuklarımızın dağa çıkarılma oranı sıfıra indi. Terör milletin gündeminden çıktı, kaçacak delik arıyor. Deliklerine de girdik, inlerine de girdik” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Şırnak İl Teşkilatı’nın seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katıldı. Adliye Meydanı’nda düzenlenen mitinge Şırnaklılara hitap eden Yıldırım, Türkiye’nin her şehrine sevdalı olduklarını belirterek, Şırnak’ı Antalya’dan Siirt’i Sinop’tan, Hakkari’yi Bursa’dan ayrı düşünmediklerini ve düşünmeyeceklerini vurguladı. Cizreli Mele Ahmet Ceziri’nin, “Biz tek hürriyetiz, biz aynı kaynaktan türemiş aynı isimleriz” dediğini anımsatan Başbakan Yıldırım, kendilerinin de vatandaşlıktan önce “kardeşiz” demelerinin sebebinin bu olduğunu kaydetti. Türkiye’de yaşayanların tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inanç ve tarihin çocukları olduğunu anlatan Yıldırım, “Aynı beden, aynı ruhuz, Anadolu topraklarının insanları olarak bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan peygamber efendimize, rabbimize hamdolsun diyoruz. Dünya alem bilsin ki, Türk de biziz, Kürt de biziz. Zaza da biziz, Arap da biziz, Türkmen de biziz, Çerkez de biziz. Doğu da bizim batı da bizim, İzmir de bizim Van da bizim, Türkçe de bizim Kürtçe de bizim. Bizler Alparslan’ın, Selahattin’in torunlarıyız. Biz birlikte aynı kıbleye yöneldik, yan yana saf tutuyoruz. Biz bu ülkenin her köşesine her insanına muhabbetle bağlıyız. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Türkiye, ay yıldızlı bayrak, bu devlet hepimizindir. Bu gerçek hiç değişmeyecek” dedi.

“Şehirlerimiz de dağlarımız da bizimdir”

Bölgenin terörden çok çektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Dağlarımızda eskiden davarımızı, malımızı yayamıyorduk, dağlar ıssızlaşmıştı. Terör geçit vermiyordu. Şimdi şehrimiz de, dağımız da bizimdir, bizim olmaya devam edecektir. Çocuklarımızı dağa çıkaranlar, ellerine silah verenler, en çok bu memleketin siz asil evlatlarına, Kürt kardeşlerime zarar verdiler. Bu bölgenin çocukları okumasın, cahil kalsın diye okulları yaktılar. Yolları tünelleri bombaladılar, işçileri kaçırdılar, iş makinelerini yaktılar. Size zarar verdiler, bu ülkenin asil vatandaşlarına zarar verdiler. Evladı dağa çıkan annenin, çocuğuna hasret kalmış babanın acısını kim anlayabilir. Bu memleketin evladını dağa çıkaran, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturan alçak bölücü terör örgütünden hesap sorma vakti gelmiştir. Biz sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir alçağın karşısında eğilmeyiz. Terörün can evinden vurduğu annelerin acısını dinsin istiyoruz” diye konuştu.

“Terör kaçacak delik arıyor”

Başbakan olduğu gün, terörü milletin gündeminden çıkaracaklarını söylediğini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Hamdolsun terör milletin gündeminden çıktı, kaçacak delik arıyor. Deliklerine de girdik, inlerine de girdik. Bu milletin gençlerinin, körpe evlatlarının hayatını karartan bu alçaklara bulundukları her yerde dersini verdik, vermeye devam ediyoruz. Annelerin gözyaşlarını dindirerek, terörün gençlerimizi kullanmasına artık izin vermeyeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bölücü terör örgütü evlatlarımızı artık dağa çıkaramıyor. Yavrularımızın yönü artık dağa değil, geleceğe yöneliyor. Çocuklarımızın dağa çıkarılma oranı ‘sıfıra’ indi. Hiçbir evladımızı artık terör örgütü dağa çıkaramıyor. Devlet sağduyusu ile bölge insanına el uzattı. Bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini işte burada görüyorum.”

"Bunları ipi dışarıda, başkalarının elinde"

Meselenin Kürt meselesi olmadığına dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

“Mesele Türkiye’nin güçlenerek, büyümesini engellemektir. Mesele Türkiye’nin insan zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilemesidir. Bu örgütler proje örgütüdür. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye bir sorunu yoktur, Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır. Bu sorunu da hallettik bundan sonra aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız. Biz birlikte Türkiye’yiz, değerli kardeşlerim gözlerimizin rengi, saçlarımız, ten rengimiz, etnik kimliğiniz farklı olabilir, Türk, Kürt, Arap olabiliriz, ama gözlerimizden akan yaşın rengi aynıdır. Acılar, üzüntüler, sevinçler aynıdır. O halde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız.”