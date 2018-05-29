Başbakan Yıldırım Şırnak’ta

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığının düzenlediği mitinge katılmak üzere Şırnak’a geldi. Siirt’ten helikopterle kente gelen Yıldırım’ı, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığında, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kurum müdürleri karşıladı. Şırnak Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, burada kendisine çiçek takdim eden çocuklarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra valilik binasına giren Başbakan Yıldırım, burada Vali Aktaş ile görüştü.

Yıldırım, Adliye Meydanı’nda vatandaşlara hitap edecek.