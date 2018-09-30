Basın mensupları engellilere bir araya geldi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bedensel engelli öğrencilerin fotoğraf çekmek hayalini basın mensupları gerçekleştirdi. İlk kez kamera ve fotoğraf çeken çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Silopi'de özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören bedensel engelli öğrencilerin kamera ve fotoğrafçılık merakı üzerine kurumu ziyaret eden basın mensupları, öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi. Keyifli anlar yaşayan bedensel engelli çocuklar, gazetecilere ait kamera ve fotoğraf makineleriyle çekimler yaptı. Fotoğraf makinesini kullanmayı öğrenen öğrenciler, fotoğraf çekmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerden Sevgi Tay, “Gerçekten çok mutluyuz. Fotoğraf çekmeyi öğreniyoruz. Hayatımda ilk defa fotoğraf makinesini elime aldım. Arkadaşlarımla birlikte fotoğraf çekmek harika bir duygu” dedi.

Emine Ergin ise, “Fotoğraf çekmek çok güzel. Gazetecilere teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz” diye konuştu.