Başkan Arıcan vatandaşları dinledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Nur Mahallesi’nde bulunan Kur’an Kursunda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Arıcan, öğrencilerle yakından ilgilenip eğitimlerinde başarılar diledi. Ziyaretin ardından birçok evi ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Bizler bu koltuklarda vatandaşa hizmet için oturuyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan hizmetin en iyisi ve en güzelini vatandaşlar için yapmaktır. Bu bağlamda vatandaş değil biz vatandaşın ayağına gidiyoruz. Burada hem hasbihal ediyoruz hem de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini dinleyip, yapmış olduğumuz çalışma ve hizmetleri kendilerinden alıyoruz. Çünkü Cizre halkı en iyi hizmeti hak ediyor ve bizlerde daha önce yapılmayan hizmetleri çok ivedi bir şekilde hayata geçirerek vatandaşların daha modern ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.