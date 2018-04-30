Başkan Arıcan, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Faik Arıcan’ın talimatları ile belediye ekipleri tarafından yol yapım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ile birlikte Nusaybin Caddesindeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını denetledi. Caddeyi boydan boya gezen Arıcan, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp vatandaşları bilgilendirdi. Cadde üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla da ayak üstü sohbet eden Arıcan, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem yolların hem de kaldırımların genişleyeceği ve vatandaşların da ulaşımda büyük bir rahatlığa kavuşacağını söyledi. Vatandaşlardan biraz daha sabır göstermelerini isteyen Başkan Arıcan, en büyük amaçlarının vatandaşa iyi hizmet sunmak olduğunu söyledi.