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10 Ağustos 2018 15:27

Başkan Bedirhanoğlu başkanlığında birimler toplantısı yapıldı

Şırnak merkezde devam eden çalışmaları değerlendirmek ve yeni projeleri görüşmek üzere Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu başkanlığında birimler toplantısı yapıldı.

Başkan Bedirhanoğlu başkanlığında birimler toplantısı yapıldı

10 Ağustos 2018 15:27


Başkan Bedirhanoğlu’nun makam odasında gerçekleşen toplantıya birim amirleri katıldı. Kent merkezinde devam eden çalışmalara ilişkin ilgili birimlerden brifing alan Başkan Bedirhanoğlu, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projelere dair birim amirlerinden bilgi aldı. Toplantıda şehir merkezinin modernleştirilmesi ve yaşanabilir bir kentin inşasında kurumlar ve birimler arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çeken Başkan Bedirhanoğlu, vatandaşlara hak ettikleri en iyi hizmetleri vermek için; gün, saat ve mesai gözetmeksizin her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi talimatını verdi.




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